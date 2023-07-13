Борная кислота на огороде: лучшие способы использования

При острой нехватке бора растения болеют и даже могут погибнуть. Особенно клубника.

Плохие признаки, указывающие на дефицит бора: подсыхают и опадают листики, не появляются новые завязи, ягоды растут мелкие и невкусные.

Чтобы этого не происходило, проводим профилактическую подкормку ягодника.

Берем отстоявшуюся воду комнатной температуры, объем - 10 л. Туда всыпаем 1 г борной кислоты, 1 г марганцовки.

Получается раствор для полива, вносим его под корень. 10 л хватит на 30-40 взрослых кустов.

Во время бутонизации, в самом начале этой фазы делаем раствор из золы и уже туда добавляем названные препараты.

Поливы такой водой напитают растения ценными элементами, будут способствовать повышению урожайности. Также раствор помогает предупредить атаки вредителей.

Опрыскиваем растения от вредителей и делаем поливы для подкормки только в утреннее или вечернее время, выбираем прохладную погоду.

Бор прекрасно справляется с надоедливыми муравьями на даче. При обработке препарат нарушает водный баланс у насекомых, вызывая их гибель. Что нужно сделать?

Сварите два яйца, выделите желток и смешайте его с половиной чайной ложки борной кислоты. Хорошо подойдет именно порошок.

Раскатываем шарики из желтка с бором и разбрасываем там, где любят бывать муравьи. Но эффекта придется подождать, он не мгновенный, муравьи погибнут только на 12-й день.

Бор можно использовать для обработки томатов. Он помогает им быстро расти и формировать много плодов.

Дефицит бора можно увидеть по таким симптомам: точка роста чернеет, потом отмирает, от корня растут новые побеги, которые очень тонкие и ломкие, черешки легко повреждаются, по верху растения идут бурые пятна.

Для профилактики делаем специальный раствор. На 10 л воды добавляем 2 г борной кислоты. Опрыскиваем кусты.

После этого хорошо формируются завязи, томаты быстро растут и созревают. Дают много плодов.