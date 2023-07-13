Индийский провидец предсказал будущее России и шокировал миллионы

Известный на весь мир индийский духовный учитель, пророк и йог Баба Вирса Джи Махараджи ушел из жизни еще в 2007 году.

Он принимал людей со всего мира, беседовал с ними. Частенько е нему заглядывали и представители СМИ. Однажды к нему заглянула журналистка из России и учитель поведал ей о будущем страны.

"Бог придёт и использует неиспользованное, востребует невостребованное, так происходит всегда", - предсказал Баба Вирса Джи Махараджи.

Баба уверяет, что абсолютно каждый на этой планете может научиться видеть. Для этого нужно очистить свое сознание, тогда можно раскрыть в себе силы, о которых многие и не догадываются.

20 лет тому назад, в 2001 году журналистка Юлия Игнатова попала на встречу с наставником. По ее словам, старец вызвал у нее целую бурю эмоций.

По словам Юлии, он - это самый настоящий Святой человек. Журналистка, разумеется, не могла не поинтересоваться и предсказателя о том, как будет складываться жизнь людей в России.

Старец, конечно же, ответил на вопрос и поведал невероятные вещи. Он рассказал Юлии, что в 1984 году ему было ведение, в котором он беседовал с Иисусом. Это невероятно, так как Иисус не является частью индуизма.

Иисус рассказал Бабе о том, как будет выглядеть Россия в недалеком будущем. Также Христос поведал, что приход Божьего Царства в мир понимается человечеством неправильно. Это не будет чем-то буквальным, то есть Бог не спустится на Землю в прямом в смысле этого.

Учитель рассказал, что приход Иисуса означает, что людям стоит очистить свою душу и впустить в нее Бога, продемонстрировав свои лучшие качества.

Лишь тогда Царство Божье сможем воцариться в нашем мире. Еще Баба рассказал, что в 21 веке слово Россия будет греметь на весь мир, а страна будет стоять перед огромными переменами.

"Сильнейший милосердный правитель, подведёт к тому, что страна станет самой уважаемой на всём земном шаре. Его будут звать императором, самым сильным управленцем в истории. Богатства страны будут неисчислимы и к середине 21 века Россия станет самым цветущим государством на планете", - рассказал старец.

Пророк разговаривал с людьми с разных континентов, он общался с миллионерами, бедняками, актерами, бандитами.

Чудотворец отметил,что именно Индия поможет России встать на новый путь, по которому РФ доберется до своего светлого будущего.

По словам Бабы, Россия защищена высшими силами и в непростые моменты ей всегда помогут. Другие же государства ждет очень непростое время.