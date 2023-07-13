Жители Севера России болеют удивительной и необъяснимой болезнью

Россия имеет огромные, обширные территории, в том числе и северные, за полярным кругом. Среди жителей таких мест, во второй половине девятнадцатого века, начали обнаруживать людей с неприятным и пугающим недугом. Его стали называть «Зов Полярной Звездой» или «меряченье», от якутского слова «мэнерик», делающий странности. И действительно, такие люди совершали странные действия, кричали, не редко эти действия сопровождались рвотой.

Больные с рьяной импульсивностью стремились повторять слова и действия других, исполнять приказы, пусть даже эти приказы совершенно глупые или опасные. Краткими словами: меряченье - это психическое расстройство, разновидность истерии, которая наблюдалась у народов Восточной Сибири и некоторых местных, Восточнославянских представителей.

Причина странного поведения людей так и осталась в тайне. Священники полагали что в людей вселялись бесы или злые сущности. Обычные люди предполагали и пляску святого Вита, и нервный тик, и наследственные заболевания психики, сильное одиночество, и даже колдовство шаманов.

Владимир Бехтерев, академик возглавлявший Институт мозга, стал инициатором экспедиции во главе с Александром Барченко.

Экспедиция должна была искать остатки древних людей и цивилизаций. Пересекая Ловозер, Берченко хотел договориться с шаманами о посещении священных для них мест на острове Роговой. Не получив никаких разрешений, Берченко все равно двинулся на остров, где у огромной каменной колонны экспедиторы испытали неподдельную панику и ужас происходящего, меряченье.

После случая массового психоза команды, Берченко еще два года работал с шаманами и знахарями, после чего экспедиция окончательно завершила свой научный вояж. В итоге доклад проходил в строгой секретности, а вместо дальнейшего разбирательства с причиной и следствием феномена, участников репрессировали и убили в стенах НКВД. Исходя из этого, мы уже никогда не узнаем, что обнаружила экспедиция Берченко.

В 1930-х годах А. Шварц, немецкий психиатр, узнал, что вспышки красного света определенной частоты приводят некоторых людей к припадкам эпилепсии. В 1957 году, после исследования полярного сияния, было выяснено, что некоторые из форм его свечения схожи близки по частотам к главным ритмам головного мозга человека.