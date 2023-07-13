Дачный эксперт рассказал, почему его баклажаны созревают быстрее

Если принять правильные меры, то урожай получится собрать быстрее и согревать он будет лучше.

Для хорошего роста баклажанам нужно тепло: от 21 до 27 градусов. Среднесуточная температура должна составлять 21 градус тепла и выше.

Если он падает до +18, рост замедляется, завязи и цветки осыпаются.

Для скорейшего созревания в теплице надо закрывать на ночь дверцу. Можно подогревать воздух инфракрасными нагревателями. Еще проще - бутылки из пластика с водой.

Берем бутылки на два или полтора литра, наполняем водой.

Разложить их надо по периметру грядки. Вода за день прогреется, ночью будет выделять накопленное тепло, согревая корни баклажанов.

Баклажаны, растущие в открытой грядке, находятся в более трудном положении, помочь им сложнее. Можно поставить дуги и урыть их специальным материалом.

Это может быть нетканый материал или прозрачная пленка. Днем на солнце укрытие надо снимать, ночью, в дождь и холод его оставляют.

При таком подходе плоды созреют быстрее и будут крупнее.

Есть необычный способ, о котором не все знают. Некоторые дачники ускоряют созревание, чуть-чуть вытягивая кусты из земли, надрывая немного корни.

Тогда баклажаны пускают новые корешки.

Новая корневая система лучше работает, хорошо напитывает кусты, плоды быстро начинают созревать. Процедура очень простая.

Надо лишь взять растение за основу стебля и чуть потянуть вверх.

А вот немного экстремальный способ. Его применяют, когда плоды уже наливаются, подходит для растений высокорослого типа, которые растут в открытой грядке.

Берем хорошо наточенный нож, делаем дырочки насквозь в стебле, туда помещаем деревянные щепки. В таком случае идет перенаправление питательных элементов.

Они распределяются от листьев к плоду. Надрезы должны быть в длину около 7 см. Выполняем их, поднявшись по стеблю над землей н 15 см.

Вставлять в дырочки можно щепки, любые мелкие палочки диаметром в 5 см.

Что еще делать в августе, чтобы ускорить поспевание урожая? Каждые 3 дня проходим по грядке и убираем старые листы, которые держат плоды в затенении.

Это мешает им созревать, нормально проветриваться и созревать. Старые листики забирают на себя питательные элементы.

Оставьте на кусте до 8 плодов, уберите цветы, прищипните верхушки, потом поддержите растение фосфором и калием.

Удобрение даем раз в неделю. Фосфор способствует ускоренному созреванию урожая, делает плоды вкуснее, повышает способность противостоять стрессу.