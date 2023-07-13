Ученые зафиксировали рекордное таяние вечной мерзлоты в Артике

Активные наблюдения за поведением ледников длятся уже более 10 лет, но за последний год глубина протаивания льда достигла максимального значения.

Эксперты прогнозируют, что это вызовет неминуемые климатические изменения в арктических зонах и соседних регионах.

Причинами быстрого таяния вечной мерзлоты ученые считают большое количество снега, выпавшего прошлой зимой, раннюю весну и жаркое лето.

Происходящие в Артике процессы могут спровоцировать выброс метана и диоксида углерода в атмосферу, а эти соединения токсичны для человека.