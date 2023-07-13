Ученые зафиксировали рекордное таяние вечной мерзлоты в Артике

22:23 2023-07-13

Климатологи из России назвали причины резкого таяния вечной мерзлоты в северных регионах планеты.

Активные наблюдения за поведением ледников длятся уже более 10 лет, но за последний год глубина протаивания льда достигла максимального значения.

Эксперты прогнозируют, что это вызовет неминуемые климатические изменения в арктических зонах и соседних регионах. 

Причинами быстрого таяния вечной мерзлоты ученые считают большое количество снега, выпавшего прошлой зимой, раннюю весну и жаркое лето.

Происходящие в Артике процессы могут спровоцировать выброс метана и диоксида углерода в атмосферу, а эти соединения токсичны для человека.

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