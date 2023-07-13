Ученые зафиксировали рекордное таяние вечной мерзлоты в Артике

Активные наблюдения за поведением ледников длятся уже более 10 лет, но за последний год глубина протаивания льда достигла максимального значения.
Эксперты прогнозируют, что это вызовет неминуемые климатические изменения в арктических зонах и соседних регионах.
Причинами быстрого таяния вечной мерзлоты ученые считают большое количество снега, выпавшего прошлой зимой, раннюю весну и жаркое лето.
Происходящие в Артике процессы могут спровоцировать выброс метана и диоксида углерода в атмосферу, а эти соединения токсичны для человека.
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