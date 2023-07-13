Француз установил мировой рекорд по пребыванию в емкости со льдом

34-летний медработник более двух лет тренировался «расширять границы своей физиологии» то в джакузи в зимнее время, то в снежных вершинах Альп.

Для установления рекорда мужчина погрузился в прозрачный контейнер с дробленым льдом, температура внутри которого была минус 18 градусов по Цельсию.

На глазах представителей Книги рекордов Гиннеса он пробыл в контейнере 2 часа 35 минут и 33 секунды.

Ромен говорит, что первый час дался ему очень легко, а вот потом пришлось прилагать немалые усилия, чтобы сохранить концентрацию и справиться с дрожью.

Свое достижение он посвятил детям, больным раком – от этого заболевания скончалась его четырехлетняя племянница Огюстин.