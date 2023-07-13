Ученые говорят, что через 20 лет родители смогут выбирать «дизайн» детей

«Изменение человека через редактирование генома – чрезвычайно мощный инструмент, который можно использовать как для лечения болезней и продления жизни, так и для дизайна детей, например, выбора цвета глаз», - говорит глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов.
Специалист уточняет, что главным препятствием для генетического редактирования может стать этическая сторона вопроса.
К тому же данная «услуга» будет доступна только очень обеспеченным людям.
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