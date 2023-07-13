Назван самый опасный возраст у женщин и мужчин

Специалисты из США и Финляндии провели массовый эксперимент по исследованию здоровья людей в зависимости от их возраста.

Ученые изучили несколько тысяч историй болезней самых разных слоев населения.

Результатом изучения стало установление критического возраста для обоих полов, в котором наблюдается большой риск смертности (особенно от сердечно-сосудистых заболеваний).

Для мужчин этот возраст наступает после 40 лет. Врачи советуют представителям сильного пола в этот период начать особенно тщательно следить за своим здоровьем.

Для женщин критический возраст начинается и того раньше – в 30 лет. Именно тогда риск инсульта и инфаркта резко повышается.

Ученые говорят, что к ухудшению здоровья могут привести не только генетические факторы, но также постоянные стрессовые состояния и вредные привычки.