Ученые назвали самый приятный для человека аромат

Это вызвано наличием в почве особого вещества геосмина, который начинает источать особый аромат при соприкосновении с влагой.

Любовь к запаху мокрой почвы заложена в человеке на генетическом уровне. Исследователи предполагают, что это потому, что наши далекие предки могли выжить только в том случае, если у них получалось определить нахождение источника воды.