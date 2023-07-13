Несмотря на то, что среди любимых запахов многие могут называть аромат кофе, различных цветов, костра и тому подобное, ученые определили, что абсолютному большинству людей нравится запах сырой земли.
Ученые назвали самый приятный для человека аромат
22:37 2023-07-13
Австралийские академики назвали аромат, который является наиболее привлекательным практически для всех людей.
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Это вызвано наличием в почве особого вещества геосмина, который начинает источать особый аромат при соприкосновении с влагой.
Любовь к запаху мокрой почвы заложена в человеке на генетическом уровне. Исследователи предполагают, что это потому, что наши далекие предки могли выжить только в том случае, если у них получалось определить нахождение источника воды.
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