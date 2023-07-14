Беларусь лидирует в ЕАЭС по росту промышленного производства

Согласно оценке Евразийской экономической комиссии, общий уровень промпроизводства в ЕАЭС вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно значительное увеличение было отмечено в обрабатывающей промышленности, где рост составил 4,8% за пять месяцев 2023 года.

В то же время, горнодобывающая промышленность показала спад на 0,7%, а также отмечается снижение в секторах "Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование" (на 0,3%) и "Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов" (на 6,8%).