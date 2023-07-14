Актрису Татьяну Васильеву с гипертонией доставили в больницу

Народную артистку РФ Татьяну Васильеву госпитализировали 14 июня с гипертонией, сообщает «Известия» со ссылкой на свой источник.

По данным источника, звезда почувствовала себя плохо сегодня ночью, в этот момент актриса находилась дома.

Состояние Татьяны Васильевой оценивается как средней тяжести.

Накануне в реанимацию попал актер Иван Каско. По предварительным сведениям, у него дали о себе знать последствия инсульта. Врачи провели экстренную операцию. Как рассказала помощница артиста Дарья Пашкова, у Краско могла отказать левая часть тела.