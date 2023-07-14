В Китае за отравление детей казнена воспитательница детского сада

Суд города Цзяоцзо провинции Хэнань Китая подтвердил казнь экс-воспитательницы детсада Ван Юнь, отравившей 25 детей нитритом натрия, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Пэнпай».

Женщину казнили 13-го июля.

Трагедия с ее подачи разыгралась в марте 2019-го года в одном из детсадов Цзяоцзо. Здесь случилось массовое пищевое отравление, и полиция установила, что воспитательница Ван Юнь в кашу дошкольников добавила нитрит натрия. Один из отравленных малышей умер после 10 месяцев лечения.

Мотивом преступления, как выяснилось, стал конфликт с коллегой из детсада.

Следователи также выяснили, что в 2017-м году женщина после ссоры с мужем подсыпала нитрит натрия и ему в напиток. В итоге мужчина получил отравление средней тяжести.