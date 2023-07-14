Эксперт Рыжов рассказал, какой вред наносит излишний сон

Излишний сон, как и недосып, негативно отражается на здоровье и работоспособности, заявил эксперт маркетплейса «Сон.ру» Максим Рыжов в интервью «Ленте.ру».

Исследователи установили, что невысыпающиеся работники менее продуктивны, чем те, которые спят достаточно.

По словам Рыжова, если по какой-то причине люди спят мало или слишком чутко, они хуже работают. Хронический недосып ослабляет иммунитет и провоцирует набор лишнего веса. Кроме того, он увеличивает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

При недостатке сна у человека появляются проблемы с памятью и концентрацией, повышается эмоциональность, появляется депрессия. Эти проблемы не могут не отражаться на его профессиональной деятельности.

Избыточный сон, уточнил эксперт, также имеет негативное влияние на организм. Он, как и недосып, способен вызвать депрессию и нередко становится ее симптомом. От долгого сна у многих могут возникнуть головные боли.