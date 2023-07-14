Эксперт Рыжов рассказал, какой вред наносит излишний сон

Излишний сон, как и недосып, негативно отражается на здоровье и работоспособности, заявил эксперт маркетплейса «Сон.ру» Максим Рыжов в интервью «Ленте.ру».
Исследователи установили, что невысыпающиеся работники менее продуктивны, чем те, которые спят достаточно.
По словам Рыжова, если по какой-то причине люди спят мало или слишком чутко, они хуже работают. Хронический недосып ослабляет иммунитет и провоцирует набор лишнего веса. Кроме того, он увеличивает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
При недостатке сна у человека появляются проблемы с памятью и концентрацией, повышается эмоциональность, появляется депрессия. Эти проблемы не могут не отражаться на его профессиональной деятельности.
Избыточный сон, уточнил эксперт, также имеет негативное влияние на организм. Он, как и недосып, способен вызвать депрессию и нередко становится ее симптомом. От долгого сна у многих могут возникнуть головные боли.
Ночной отдых в идеале должен длиться от 7 до 9 часов. Проследите, чтобы было комфортно спать и ничто не мешало засыпанию, — посоветовал эксперт.
Подушка должна быть удобной, матрас должен хорошо поддерживать спину. Если для дискомфорта видимых причин нет, а со сном возникли проблемы, необходимо обратиться к врачу.
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