В скоропостижной гибели 19-летнего внука Роберта Де Ниро открылись новые обстоятельства, задержана подозреваемая

Трагедия в семье звезды Голливуда Роберта Де Ниро случилась 2-го июля. Внука артиста Леандро Де Ниро Родригеса обнаружили без сознания в его квартире на Уолл-Стритт в Нью-Йорке, сообщает Космополитен. На столе рядом находились порошок и таблетки с содержанием фентанила.

Роберт де Ниро принял участие в прощании 6 июля, скорбная церемония прошла в часовне на Манхэттене. Двукратный обладатель премии «Оскар» на похоронах выглядел подавленным и пытался спрятаться от папарацци.

Как стало известно, полицейские сумели задержать причастного к передозировке внука Де Ниро. Это сделала 20-летняя София Хейли Маркс (по прозвищу Принцесса-Перкосет), которая незадолго до гибели продала молодому человеку запрещенные вещества.

Девушке предъявлено обвинение в распространении наркотиков. В квартире Софии проведен обыск.

Леандро – единственный внук звездного актера, который родился в семье 55-летней применой дочери Де Ниро от первого брака. Молодой человек тоже стал актером, он снялся в таких фильмах, как «Звезда родилась», «Коллекция», «Кабаре Максим».