Джонни Депп передумал ехать в Россию

Стивен Дойтерс, продюсер американского артиста Джонни Деппа, написал в Twitter, что в планах звезды «Пиратов Карибского моря» визит в Россию не значится, сообщает Газета.ру.

Нет. Данное видео сделано для мирового релиза фильма. Визитов в Россию не будет, — сообщил Дойтерс.

13-го июля Джонни Депп выложил видеообращение к российским зрителям в канун показа кинофильма "Жанна Дюбарри" с его участием.

Берегите себя, увидимся, — сказал артист в заключение своего обращения.

Накануне музыкант Михаил Лисов сообщил, что достиг договоренности о приезде в Россию Джонни Деппа. В его заявлении отмечалось, что американский актер согласился принять участие в записи клипа за гонорар в 370 тысяч долларов. Деппу также пообещали экскурсию по Калининграду и области.

Переговоры о визите с командой актера шли с 2018 года - с момента выступления Джонни Деппа в «Олимпийском» в составе Hollywood Vampires.