Российские ученые создали из скелета морского ежа новый материал для лечения рака

Ученые Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного медуниверситета Минздрава России смогли получить новый материал на основе скелета морского ежа для адресной доставки противоопухолевых препаратов, сообщает Газета.ру со ссылкой на Научную Россию.

Исследователи на основе скелета морского ежа Mesocentrotus nudus создали композитный материал, который обработали силикатом натрия - для большей устойчивости к растворению.

Нагруженные лекарством наночастицы высвобождают терапевтические дозы препарата. И делают это более длительное время, чем другие системы.

Это значит, что они могут предотвратить рецидив опухоли после удаления, – отметила участник проекта, лаборант-исследователь Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Олеся Капустина.