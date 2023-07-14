Жену Карла III хотят лишить государственного денежного довольствия

Королева Камилла, жена британского короля Карла III, не будет удостоена денежного довольствия от британского правительства, сообщает Газета.ру.

Национальное аудиторское управление обнародовало постановление, согласно которому Камилла не будет получать "отдельное ежегодное денежное довольствие", а мероприятия с ее участием "будут спонсироваться средствами Государственного гранта".

Это решение вызвано тем, что Цивильный лист и финансовые гранты от правительства, из которых шли средства на нужды королевской семьи, сейчас заменены Государственным грантом.

Государственное довольствие полагалось предшественнику Камиллы - принцу Филиппу, мужу Елизаветы второй. За выполнение официальных королевских обязанностей он имел довольствие в размере 359 тысяч фунтов стерлингов.

Карла III короновали на правление 6 мая 2023-го года. Королева Камилла тоже получила королевские регалии.