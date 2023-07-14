В Израиле пытаются выселить 77-летнего отшельника, который прожил там полвека

Израильский отшельник получил уведомление правительства о выселении из пещеры, где он прожил более 50-ти лет. Мужчина отказался ее покидать, сообщает Газета.ру со ссылкой на AP News.

77-летний Ниссим Кахлон в небольшой пещере, которя расположена на берегу Средиземного моря возле города Герцлия поселился в 1973-м году. Первые годы он проживал в палатке на пляже, выдалбливая песчаник для расширения пространства для будущего обиталища.

За полвека житель пещеры превратил ее в уникальный дом, имеющий сложный подземный лабиринт, мозаичный пол и лестницы. Жилище мужчины притягивает любознательных земляков и туристов.

Впервые Кахлона пробовали выгнать из пещеры еще в 1974-м году, но мужчина проигнорировал приказ о выселении. Хотя израильтянин до сих пор не получил разрешения на строительство, городской совет несколько десятилетий назад подключил его пещеру к электросети.

На этот раз Министерство охраны окружающей среды страны объявило, что постройка отшельника вне закона и к тому же вредит природе. Пожилой мужчина заявил, что намерен бороться за свою собственность.