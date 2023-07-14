Эндокринолог Калинчер рассказал о главной ошибке в питании большинства людей

Чувство слабости, плохая переносимость физнагрузок, тяга к сладкому - все это указывает, что человек питается неправильно. Эндокринолог Алексей Калинчев пояснил, в чем заключается ошибка большинства людей, как ее исправить.

Средний человек ест не много, а мало. У него неправильное соотношение БЖУ внутри рациона и неправильные продукты. Отсюда - лишний вес у 60 процентов взрослого населения страны, где нет голода, – сказал эндокринолог.

Первым делом, по словам специалиста, ему нужно пересмотреть рацион на предмет качества и количества.

Если хотите это сделать сами, не прибегая к услугам специалистов, нужно хотя бы занести его в приложение по подсчету калорий, добавить туда свои данные, уровень физической активности и индивидуальные цели. А потом - просто следовать рекомендациям по КБЖУ, – посоветовал эксперт.

Алексей Калинчев при этом подчеркнул, что тяга к сладкому возникает тогда, когда рацион дефицитный. Если организм получает слишком мало калорий, тогда и спорт с хорошим самочувствием невозможен, энергии для этого будет недостаточно.