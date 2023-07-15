Ваза с барахолки оказалась произведением искусства стоимостью более 10 тысяч фунтов

Купленная в британском графстве Суррей на барахолке ваза стоимостью в 2 с половиной фунта стерлингов оказалась ценным произведением искусства, пишет Daily Mail.

Молодой паре из города Эпсом приглянулась в благотворительном магазине небольшая ваза с изображением кур и петухов на черном фоне. Британцы обратили внимание на то, что на дне вазы есть гравировка и подумали, что вещь может иметь ценность.

Новые владельцы после покупки нашли информацию о подобных вазах и обратились за мнением эксперта в аукционный дом Canterbury Auction Galleries. Специалист заявил, что ваза создана в конце XIX века мастером золотого века японской эмали Намикава Ясуюки.

Новые хозяева выставили вазу на аукцион, начальная цена лота - 10 тысяч фунтов. На вырученные средства пара планирует съездить в отпуск, а также сделать щедрое пожертвование благотворительному магазину, где они купили неожиданно ценный предмет.