Ученые выявили фактор, способный снизить риск рака простаты

Ученые Шведской школы спорта и наук о здоровье доказали: мужчины, у которых высокий уровень физической подготовки, имеют меньший риск заболеть раком толстой кишки и умереть от рака простаты или легких, сообщает Газета.ру.

Свое исследование эксперты опубликовали в научном журнале JAMA Network Open. Предыдущие исследования показали, что регулярные тренировки сокращают риски развития нескольких видов рака.

Однако при этом не было известно, обладает ли подобным эффектом высокая кардиореспираторная выносливость, то есть - способность сердечно-сосудистой и дыхательной систем обеспечивать ткани кислородом при длительной физической активности.

Ученые в новом исследовании проанализировали данные 177 709 мужчин в возрасте 18-75 лет в период с 1982 по 2019 годы. Кардиореспираторную выносливость оценивали с помощью теста на велотренажере. После этого за участниками наблюдали в течение более 9 лет, отслеживая заболеваемость раком и смертность.

После поправки на иные факторы риска рака (скажем, образ жизни) анализ показал: средние и высокие уровни кардиореспираторной выносливости связаны с заметно более низким риском появления рака толстой кишки.

Низкий, умеренный и высокий уровни выносливости, кроме того, оказались связаны с понижением риска смерти от рака предстательной железы. А высокий уровень выносливости пожилых мужчин связан с сокращением риска смерти от рака легких.

Ученые также установили, что среди мужчин с низким уровнем кардиореспираторной выносливости от 4-х до 8-ми процентов всех случаев рака толстой кишки можно было бы предотвратить.

Также можно было бы избежать 4 процента всех смертей от рака легких, 5-19 процентов смертей от рака предстательной железы - при условии, если бы мужчины повысили свою выносливость.