Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал продукты, способные разрушить желудок

Питание способно улучшить здоровье и навредить ему. Известный российский гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал продукты, которые разрушают желудок, сообщает Лента.ру.

По словам специалиста, одни и те же блюда или ингредиенты могут позитивно действовать на состояние одного органа, но при этом давать побочные эффекты на другой.

Но однозначно пагубно на работу всего желудочно-кишечного тракта влияют острая, кислая и очень горячая либо слишком холодная еда. Кроме того, в такой перечень попала жирная, копченая, жареная в масле пища.

Специалист подчеркнул, что подобный рацион имеет канцерогенные свойства и усиливает воспаления.