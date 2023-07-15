В Бобруйске при пожаре спасли женщину, но ее трое соседей погибли

Три человека погибли на пожаре в Бобруйске, одну женщину удалось спасти, сообщает Могилевонлайн со ссылкой на МЧС РБ.

Тревожный сигнал о пожаре в одной из квартир по проспекту Строителей города спасателям поступил 15 июля в 07:08.

Прибывшие к месту происшествия подразделения МЧС обнаружили, что дым идет из окна квартиры на 9-м этаже, создалось плотное задымление. По словам соседей, забивших тревогу, внутри могли находиться люди.

Спасателями обнаружили и вынесли на свежий воздух двух женщины и мужчину (их данные устанавливаются). Работники скорой медпомощи констатирована их смерть.

Из соседней квартиры с помощью маски работники МЧС также эвакуировали женщину. Пожар повредил имущество и внутреннюю отделку квартиры. Причина пожара устанавливается.