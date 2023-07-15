Житель Осиповичей вышел покурить на балкон и упал с пятого этажа

Житель Осиповичей выпал с балкона 5 этажа, на помощь ему выезжали спасатели, сообщает КП со ссылкой на пресс-службу МЧС.

ЧП произошло 14 июля около 18 часов. Очевидцы в телефонном сообщении сказали спасателям, что мужчина упал с 5 этажа на козырек над крышей магазина, что равноценно 2-му этажу.

Как выяснилось, горожанин вышел на балкон, чтобы покурить. Но мужчина в какой-то момент почувствовал головокружение, потерял равновесие и рухнул вниз.

Спасатели обнаружили 68-летнего пострадавшего на крыше магазина, пристроенного к дому. Пенсионера эвакуировали через окно квартиры на 2-м этаже и передали медикам. Он доставлен в больницу с различными травмами.