Медведев посоветовал Джонсону пройти курс лечения в психиатрической больнице

Медведев, комментируя слова Джонсона о том, что государства-члены НАТО должны принять Украину в альянс без условий, выразил свою уверенность в необходимости экстренной госпитализации британского экс-премьера в психиатрический стационар.

Дмитрий Медведев считает, что в бедламе Борис Джонсон «сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую».

Накануне британская газета-таблоид заявила, что Борис Джонсон раскритиковал НАТО за отказ принять Украину, поставив условия для получения приглашения в альянс.