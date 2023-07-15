Медведев посоветовал Джонсону пройти курс лечения в психиатрической больнице

15:00 2023-07-15

15 июля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале заявил, что бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пора пройти курс лечения в психиатрической больнице.

Медведев, комментируя слова Джонсона о том, что государства-члены НАТО должны принять Украину в альянс без условий, выразил свою уверенность в необходимости экстренной госпитализации британского экс-премьера в психиатрический стационар.

Дмитрий Медведев считает, что в бедламе Борис Джонсон «сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую».

Накануне британская газета-таблоид заявила, что Борис Джонсон раскритиковал НАТО за отказ принять Украину, поставив условия для получения приглашения в альянс.