Семья из Англии заявила, что сделала самое яркое фото привидения ребенка

Семейная пара из Британии утверждает, что сфотографировала призрака одного из 26 детей, которые погибли при затоплении шахты "Хускар Пит" возле Силкстоуна в Южном Йоркшире в 1838 году, сообщает Телеграф.

Линзи и Ли Стрит, отправившись в это популярное место охоты на привидений, даже вели прямую трансляцию.

Вернулись домой, пара пересмотрела записи и поняла, что им удалось заснять дух одного из мертвых детей. Кадры мемориала показывают перед стволом дерева неподвижное белое привидение.

По словам 54-летней Линзи, фигура на фото - молодая девочка в белом платье. Женщина подчеркнула, что она на сто процентов уверена, что это дух. И добавила, что при съемке его не видела.

По преданию, погибших детей достали с места происшествия, помыли, потом одели в белое. Потому, считает Линзи, именно поэтому «дух» одет в белое платье.

Это похоже на девочку. Она выглядит так, как будто на ней надето маленькое белое платье, я вижу маленькое личико, рот и два глаза - сказала англичанка.

Линзи также утверждает, будто они с мужем в момент "общения" с духами зафиксировали «интересные» показания электромагнитного поля на их устройстве для охоты за привидениями.

Мемориал шахты Хускар представляет собой статую ребенка-шахтера, который выползает из шахты. Его установили местные жители в 1988 году к 160-й годовщине катастрофы.