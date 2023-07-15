Готовим малину к следующему сезону: советы опытного садовода

После плодоношения делаем обрезку. Тогда малина не будет расходовать энергию на лишние побеги. Сначала удаляем ветки, которые повреждены или заражены болезнями, вредителями.

Слабые недоразвитые ветки тоже убираем.

Побеги, которые давали урожай в этом году, в другом сезоне будут бесполезны, поэтому их тоже удаляем. Они выглядят одревеневшими, по этому признаку их легко отличить.

Обрезаем молодые отростки возле корня. От нее не будет толку, плодоносить она не будет, к тому же с наступлением холодов она вся вымерзнет.

Осматриваем побеги, которые остались. Рассчитываем по корням: на один корень нужно 8-10 побегов. Если у растения осталось больше веток, их убираем.

Развитие корней и закладка почек будут лучше при отсутствии лишних побегов. Они лишь забирают силы.

Постарайтесь обрезать побеги ближе к земле, не оставляйте отростки. Не бросайте растительные обрезки на земле, на них могут завестись вредители или болезнетворные микроорганизмы.

Также кусты малины нужно обязательно подкормить после сбора ягод, чтобы она восстановила свои силы.

Из органики можно выбрать компост или перепревший навоз. На квадратный метр даем по ведру. Удобрение заделываем в приствольном кругу.

Лучше чередовать внесение органики с минеральными подкормками, меняем их каждый год.

Одному кусту требуется по 40 г сульфата калия и по 50 г суперфосфата. Заглубляем удобрения на 10 см по приствольной зоне.

В жаркую погоду поливаем растения до 3-4 раз в месяц.

Необходимый объем на куст - 20-40 л теплой воды. Можно прокопать борозду на удалении от куста в 40 см. Туда будем вливать воду для равномерного распределения.

Замульчируйте зону вокруг куста, используя торф и опилки, вода будет испаряться дольше.

Обрезанные кусты надо обработать от болезней и вредителей. Распространенный способ - бордосская жидкость. Делаем 1% раствор, опрыскиваем верхнюю часть растения и землю вокруг.

Повторите обработку через 2 недели. Такая процедура предупредит атаки вредителей и заражение инфекциями, а также укрепит иммунитет растений перед наступлением зимы.

Обязательно убирайте листья и растительные обрезки, не засоряйте участок. Садовый мусор - рассадник болезней и паразитов.

Не забывайте убирать сорняки и рыхлить малину. Но корни расположены на поверхности, поэтому важно не повредить их.