29-летняя писательница стала самым юным лауреатом Букеровской премии

Примечательно, что Букеровская премия досталась ей за дебютный роман. Книга «Неловкий вечер» рассказывает о девочке, которая живет со своей семьей на обыкновенной голландской ферме.

Она злится на своего брата и желает ему смерти, а когда мальчик пропадает, то семья начинает разрушаться.

«Это бесстрашное исследование семьи, разваливающейся в безумии горя, которое предстаёт ещё более пугающим из за по-детски простой и недраматической манеры описания её компульсивного поведения».

Стоит отметить, что Рейневелд сама выросла на ферме в верующей семье. Даже после прихода славы она все еще продолжает там работать.