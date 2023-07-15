Пожилая женщина убила мужа во время свидания на лодке

23:21 2023-07-15

Расследование смерти пожилого мужчины идет уже два года. Инцидент произошел 13 февраля 2018 года в Айдахо. 64-летняя Лори Айзенберг и ее 68-летний муж Ларри устроили себе романтическое свидание на озере.

Инцидент произошел 13 февраля 2018 года в Айдахо. 64-летняя Лори Айзенберг и ее 68-летний муж Ларри устроили себе романтическое свидание на озере.

Супруги хотели встретить рассвет в День всех влюбленных, но у арендованной лодки заглох мотор.

Женщина рассказала, что муж попытался его починить, но потерял равновесие и упал в воду. Лори хотела спасти супруга, но ударилась головой и потеряла сознание.

Полицию она вызвала только спустя два часа. Тело Ларри нашли лишь через месяц.

Несмотря на длительное пребывание в воде, удалось установить, что причиной смерти стало не утопление, а отравление. В его организме была найдена смертельная доза антигистаминного препарата.

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    Лори сразу же попало под подозрение, но прямых улик на нее не нашли. Интересно, что в 2019 году женщина была приговорена к пяти годам тюрьмы за хищение у работодателя 500 тысяч долларов.

    В это же время было обнародовано завещание ее мужа, в котором были обнаружены сделанные от руки исправления.

    В измененных документах 80 процентов состояния Ларри предназначалось не его родным детям, а шестерым дочкам Лори от первого брака.

    25 февраля 2020 года Лори было предъявлено обвинение в предумышленном убийстве.