Мужчина дважды сорвал куш в одной лотерее, по его словам, благодаря своей особой тактике

Томас Перетта из Стэмфорда дважды выиграл по 30 тысяч долларов.
Лотерейные билеты он купил в одном и том же магазине с разницей в четыре года.
Мужчина рассказал, что свой первый выигрыш он потратил на закрытие долгов, а сейчас планирует завершить ремонт, а остаток положить в банк.
Везунчик говорит, что считает свою удачу обычной закономерностью, а выигранные суммы не настолько велики, чтобы на этом зацикливаться.
Томас верит, что при правильном подходе выиграть может совершенно любой человек.
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