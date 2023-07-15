Мужчина дважды сорвал куш в одной лотерее, по его словам, благодаря своей особой тактике

23:24 2023-07-15

Особая тактика помогла американцу дважды выиграть огромную сумму. Томас верит, что при правильном подходе выиграть может совершенно любой человек.

Томас Перетта из Стэмфорда дважды выиграл по 30 тысяч долларов.

Лотерейные билеты он купил в одном и том же магазине с разницей в четыре года.

Мужчина рассказал, что свой первый выигрыш он потратил на закрытие долгов, а сейчас планирует завершить ремонт, а остаток положить в банк.

Везунчик говорит, что считает свою удачу обычной закономерностью, а выигранные суммы не настолько велики, чтобы на этом зацикливаться.

Томас верит, что при правильном подходе выиграть может совершенно любой человек.

Показать следующие комментарии
Фото