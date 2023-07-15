Мужчина дважды сорвал куш в одной лотерее, по его словам, благодаря своей особой тактике

Томас Перетта из Стэмфорда дважды выиграл по 30 тысяч долларов.

Лотерейные билеты он купил в одном и том же магазине с разницей в четыре года.

Мужчина рассказал, что свой первый выигрыш он потратил на закрытие долгов, а сейчас планирует завершить ремонт, а остаток положить в банк.

Везунчик говорит, что считает свою удачу обычной закономерностью, а выигранные суммы не настолько велики, чтобы на этом зацикливаться.

Томас верит, что при правильном подходе выиграть может совершенно любой человек.