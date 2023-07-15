Картину Сальвадора Дали чуть не выкинули на мусорку

Волонтер Венди Хокинс перебирала попавшие в магазин картины, которые прежде нужно было оценить. Ее особенно заинтересовала одна работа, которую она передала экспертам для оценки.

Оказалось, что среди не представляющих особой ценности полотен оказался оригинал Сальвадора Дали.

Это иллюстрация к «Божественной комедии» Данте, на которой изображены мужчина в красном и женщина в голубом.

Картина выполнена акварелью, а внизу есть карандашный автограф художника. Комиссионный магазин продал находку за 1200 долларов.