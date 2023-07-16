В Кличевском районе отец на пожаре спас сына ценой своей жизни

Трагически завершился пожар в агрогородке Заполье Кличевского района. ЧП произошло 15 июля, о происшествиии спасателям сообщили в 17.34, сообщает Могилевонлайн со ссылкой на МЧС РБ.

Соседи прибывшим на место спасателям сказали, что в охваченном огнем доме находится человек. Как оказалось, горящее здание принадлежит семье из Бобруйска, его использовали как дачу. В момент пожара 56-летний мужчина был в доме с 9-летним сыном.

Со слов ребенка, когда разгорелся огонь, отец эвакуировал сына на улицу через окно, а сам побежал на веранду, чтобы покинуть дом через двери. Ребенка «скорая» доставила в больницу с ушибами и ссадинами, госпитализация школьнику не потребовалась.

Тело обгоревшего мужчины спасатели нашли в нескольких метрах от веранды. Причина пожара устанавливается.