Турция опровергла информацию о запрете на ВНЖ иностранцам во всем Стамбуле

Департамент миграции Турции опроверг информацию СМИ о том, что власти страны якобы запретили выдачу всем иностранцам видов на жительство во всех 39 районах Стамбула, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, список «закрытых» районов за последнее время не менялся.

Заявления о том, будто в Стамбуле для получения ВНЖ закрыли все 39 районов, не соответствуют действительности, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что заявку на первичный вид на жительство подать нельзя только в десяти районах города.

Общее число иностранцев с видом на жительство в Турции в 2022 году составило более 1 млн 354 тыс. человек.