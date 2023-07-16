60-летняя австралийка ради спасения черепах похудела на два размера

Преподаватель одной из школ в Австралии Джеки Ходдер познакомилась с волонтёром по спасению черепах. Шестидесятилетняя педагог вдохновилась его работой и решила заняться тем же. С этого момента женщина стала планировать свое путешествие на Коста-Рику, чтобы стать помощником морских животных.

Терапевт предупредил Джеки: справиться с такой работой можно только после серьёзной подготовки. Нужно было тренироваться несколько раз в неделю и изменить систему питания. У женщины на тот момент диагностировали лишний вес и преддиабетное состояние, так как она не занималась спортом.

Джеки понимала, что волонтёрам нужно проходить по 10-15 км по мягкому песку ежедневно. Подготовка обещала быть трудной, так как Джеки была самой старшей из участников лагеря и к тому же далека от здорового образа жизни, однако она справилась.

В тренировках преподаватель сделала акцент на развитие верхней части тела и икроножной мышцы. Она приобрела также более здоровые пищевые привычки. В итоге женщина похудела на два размера и поехала на Коста-Рику помогать черепахам.

Джеки призналась, что очень волновалась перед поездкой, но она оказалась удивительной. Остальные волонтёры ей помогали, но и она от них не отставала.