Помидоры созреют быстрее всех на участке, если вы примените эти хитрости

Простейшей манипуляцией, которая сделает созревание помидоров быстрым, будет прищипывание на верху куста. Это затормозит рост кустика вверх, и направит силы растения на созревание плодов.

С аналогичной целью можно обрезать листики на томатных кустах. Делать это следует, когда вы заметили побеление плодов на нижних веточках.

Если вы не планируете длительное хранение томатов, их еще на ветке можно проколоть спичкой или обернуть в полиэтилен для создания подходящего для созревания микроклимата.