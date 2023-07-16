Пересаживаем клубничные кустики правильно, чтобы приумножить их урожайность

Смена места жительства клубники должна происходить каждые три-четыре года. Иначе о хорошем урожае придется забыть.

Оптимальное время для пересадки это конец лета, либо можно это сделать рано весной. Важно, чтобы температура не опускалась ниже семи градусов по Цельсию, поскольку это негативно сказывается на корнях.

При пересадке осенью уже следующим летом можно рассчитывать на плодоношение. А для весенней посадки подойдут поздние сорта клубники.