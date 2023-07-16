Раскроем пару секретов вкусных и пышных сырников: домашние придут в восторг

Нежные и ароматные сырники на радость всей семье получатся у вас, если вы повысите их мягкость, добавив в тесто чайную ложечку растительного масла.

Помогают добиться такого же результата и другие приемы, например, протирание творога через мелкое ситечко.

Перед добавлением в творожную массу яйца, разделите желток и белок. Введите их отдельно, и сырнике приобретут большую воздушность.

Можно также добавить в сырники не только муку, но и манную крупу. При этом важно, чтобы тесто постояло, и масса успела хорошенько набухнуть.