Раскроем пару секретов вкусных и пышных сырников: домашние придут в восторг

12:16 2023-07-16

Сырники получаются тающими во рту, если вы знаете несколько хитростей многоопытных хозяек.

Нежные и ароматные сырники на радость всей семье получатся у вас, если вы повысите их мягкость, добавив в тесто чайную ложечку растительного масла.

Помогают добиться такого же результата и другие приемы, например, протирание творога через мелкое ситечко.

Перед добавлением в творожную массу яйца, разделите желток и белок. Введите их отдельно, и сырнике приобретут большую воздушность.

Можно также добавить в сырники не только муку, но и манную крупу. При этом важно, чтобы тесто постояло, и масса успела хорошенько набухнуть.

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