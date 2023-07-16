Составлен рейтинг городов с самыми большими пробками

Эксперты компании Tomtom ежегодно обновляют рейтинг городов, с самым загруженным дорожным трафиком.
За прошедший год уровень пробок повысился в 239 городах, а снизился лишь в 63.
В этом году «пробочным» лидером оказался Бангалор. Также в тройке Манила и вечный мировой лидер Богота.
Российская столица оказалась на шестом месте рейтинга.
Из представленных данных следует, что острее всего проблема пробок стоит в Индии и других азиатских странах.
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