Составлен рейтинг городов с самыми большими пробками

Эксперты компании Tomtom ежегодно обновляют рейтинг городов, с самым загруженным дорожным трафиком.

За прошедший год уровень пробок повысился в 239 городах, а снизился лишь в 63.

В этом году «пробочным» лидером оказался Бангалор. Также в тройке Манила и вечный мировой лидер Богота.

Российская столица оказалась на шестом месте рейтинга.

Из представленных данных следует, что острее всего проблема пробок стоит в Индии и других азиатских странах.