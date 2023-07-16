Готовим летнее безопасное удобрение для помидоров своими руками

Домашнее удобрение готовится очень легко. Вам нужно только запастись обычной золой, йодом и борной кислотой.
На пять литров крутого кипятка потребуется полтора-два литра золы. Смесь нужно остудить и залить до десяти литров водой.
В конце следует ввести в полученный зольный раствор половину чайной ложечки борной кислоты и тридцать капель йода. Теперь настаиваем удобрение сутки, разводим в воде, исходя из пропорции: одна часть раствора на десять частей воды. И все, можно проводить опрыскивание помидоров.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__