Готовим летнее безопасное удобрение для помидоров своими руками

Домашнее удобрение готовится очень легко. Вам нужно только запастись обычной золой, йодом и борной кислотой.

На пять литров крутого кипятка потребуется полтора-два литра золы. Смесь нужно остудить и залить до десяти литров водой.

В конце следует ввести в полученный зольный раствор половину чайной ложечки борной кислоты и тридцать капель йода. Теперь настаиваем удобрение сутки, разводим в воде, исходя из пропорции: одна часть раствора на десять частей воды. И все, можно проводить опрыскивание помидоров.