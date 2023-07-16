Смотритель зоопарка продавал пингвинов и цапель через Интернет

25-летний смотритель зоопарка из Великобритании Брэдли Томс украл из зоопарка несколько пингвинов и цапель и продал их коллекционеру редких животных за 9000 фунтов стерлингов (около 11 тысяч долларов).

Именно он и сообщил полиции о незаконной сделке – после покупки мужчина был вынужден обратиться к ветеринару, так как пингвины были в плохом состоянии.

Продавец умолял не выдавать его властям и даже обещал вернуть деньги, но покупатель не согласился.

Отмечается, что Томс и раньше похищал птиц из зоопарков.

В 2018 году кроме пингвинов молодой человек вынес из вольеров несколько египетских цапель, розовых колпиц и попугаев ара. Свою вину британец полностью признал.