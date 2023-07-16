Кисломолочные продукты спасут смородину от поражения ржавчиной

Если болезнь запустить, то придется пускать в ход тяжелую артиллерию в виде агрессивной химии. Но мы этого не хотим, поэтому, как только заметили на кусте признаки болезни, готовьте этот состав.

Вам понадобится кислое молоко или кефир в количестве всего половины литра и медицинский йод из аптечки. Влейте в 5 литров воды кефир, добавьте 20 капель йода и перемешайте.

Вот и все. Целебное средство готово. Им нужно просто опрыскать смородиновые кусты.