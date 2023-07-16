Удобрение из золы повысит урожайность кабачков, патиссонов и огурцов

Это удобрение насытит посадки патиссонов, огурцов и кабачков магнием, калием и фосфором. Готовится оно элементарно и быстро: никаких особых навыков не понадобится.

100 граммов золы заливается чистой водой. После этого раствор настаивается в течение 24 часов.

Поливать посадки нужно таким образом, чтобы каждой из них досталось не менее половины литра удобрения. Это ускорит их рост и убережет от грибковых болезней.