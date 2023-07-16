Кусты гортензий будут цвести на загляденье, если кормить их хлебом

Агрономы уверены, что вовремя подкисленная почва создает оптимальные условия для цветения гортензий на участке. И здесь хлеб является вашим первым помощником.

Можно использовать как свежий хлеб, так и черствый или сухари. По количеству вам потребуется столько хлеба, чтобы заполнить им третью часть стандартного ведра.

Вторую треть наполните рубленой травой после покоса или прополки. Все вместе залейте водой до краев. Ведро нужно прикрыть крышкой, и поставить удобрение бродить в течение семидневного периода. Потом растворпроцеживается, разбавляется водой 1 к 5 и можно поливать гортензии.