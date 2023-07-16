Научим, как избавиться от хрена в огороде раз и навсегда

12:59 2023-07-16

Сильно разросшийся хрен может создать проблему на огороде, но, к счастью, есть эффективные подходы для его выведения.

Советы агротехников разнятся в зависимости от возраста хрена. Молодые побеги быстро отомрут, если поливать растение кипятком хотя бы раз в месяц.

Другой способ предполагает срез листьев, присыпание его солью, а затем грунтом. Он эффективен уже для более зрелого хрена.

Можно воздействовать и на корневую систему. Для этого нужно разрыть грунт у корня, проткнуть его чем-то острым и залить солевым раствором или аммиачной селитры.

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