Научим, как избавиться от хрена в огороде раз и навсегда

Советы агротехников разнятся в зависимости от возраста хрена. Молодые побеги быстро отомрут, если поливать растение кипятком хотя бы раз в месяц.

Другой способ предполагает срез листьев, присыпание его солью, а затем грунтом. Он эффективен уже для более зрелого хрена.

Можно воздействовать и на корневую систему. Для этого нужно разрыть грунт у корня, проткнуть его чем-то острым и залить солевым раствором или аммиачной селитры.