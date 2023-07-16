В Великобритании заброшенную тюрьму превратили в гостиницу

Дело в том, что хозяева постарались максимально сохранить первоначальный облик здания.
Все номера гостиницы перестроены из бывших тюремных камер.
Провести ночь в одной из таких будет стоить минимум 130 фунтов стерлингов. Посетителям представят на выбор классические номера, семейные и губернаторские с выходом в частный лаундж.
Также был сохранен облик тюремных коридоров, но их украсили стеклянными потолками. В отеле также будет работать ресторан, бистро и бар. Откроется все это для посещений в феврале 2021 года.
Бодминская тюрьма была построена в конце восемнадцатого века и действовала до 1927 года.
Во времена Первой мировой войны здание использовалось в роли хранилища сокровищ королевства, в том числе Книги судного дня и коронационных регалий монархов.
В последние несколько десятилетий тюрьма была заброшена, но по ней продолжали водить экскурсии. Стоит отметить, что часть здания не реконструировалась и сохранила свой первоначальный вид.
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