В Великобритании заброшенную тюрьму превратили в гостиницу

Дело в том, что хозяева постарались максимально сохранить первоначальный облик здания.

Все номера гостиницы перестроены из бывших тюремных камер.

Провести ночь в одной из таких будет стоить минимум 130 фунтов стерлингов. Посетителям представят на выбор классические номера, семейные и губернаторские с выходом в частный лаундж.

Также был сохранен облик тюремных коридоров, но их украсили стеклянными потолками. В отеле также будет работать ресторан, бистро и бар. Откроется все это для посещений в феврале 2021 года.

Бодминская тюрьма была построена в конце восемнадцатого века и действовала до 1927 года.

Во времена Первой мировой войны здание использовалось в роли хранилища сокровищ королевства, в том числе Книги судного дня и коронационных регалий монархов.

В последние несколько десятилетий тюрьма была заброшена, но по ней продолжали водить экскурсии. Стоит отметить, что часть здания не реконструировалась и сохранила свой первоначальный вид.