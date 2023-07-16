Врачи рассказали о том, как мат влияет на мозг

Врачи говорят, что использование мата организм воспринимает как агрессию, которая приводит организм человека в состояние стресса, на фоне которого не замечается даже сильная боль.

Это состояние схоже с тем, что испытывают спортсмены, которые продолжают бороться даже после получения травмы.

Также благодаря мату стимулируется центральная нервная система.

При этом специалисты отмечают, что постоянно находится под влиянием стресса для человека вредно.

Это создает лишнюю нагрузку на нервную и сердечно-сосудистые системы.

Для заглушения боли эксперты советуют просто переключить внимание.