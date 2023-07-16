4 правила ухода за малиной: что делать, и чего не делать, чтобы она плодоносила

Малиновые кустарники очень любят теплые и солнечные пространства. Поэтому избегайте сажать их на затененных участках.
Не забывайте, что кустики нуждаются в ежегодной обрезке старых и сломанных ветвей, и обновлении. Важна и подкормка несколько раз в течение сезона, особенно калием, фосфором и азотом.
Малина влаголюбивый кустарник, поэтому ей очень нужен регулярный полив, особенно в засушливую пору. Иначе ягоды будут сухими и мелкими.
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