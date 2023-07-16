Лучшие цветы-соседи для розовых кустов: что посадить рядом, чтобы розы цвели и пахли

Розы скажут вам спасибо, если рядом за 30-40 сантиметров от них вы посадите ароматную лаванду, которая отпугнет паутинного клеща, тлю и мучнистую росу и привлечет пчел для опыления. Посадите по краю или между розами гвоздику: она станет для них естественным антисептиком и убережет от серой гнили и черной пятнистости.

Эфирные масла ромашки улучшат иммунитет роз, и сделают их более пахучими. Ромашка привлекательна для божьих коровок, которые расправляются с тлей.

Около розовых кустарников можно сажать и мелиссу. Она будет служить розам протектором от инфицирования различными заболеваниями.