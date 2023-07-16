Получить крупный картофельный урожай: помогут удобрения и не только

Отличной подкормкой, направленной на повышение качества урожая, станет сульфат магния. Достаточно столовой ложки на десятилитровое ведро воды.

От грибка на картофеле поможет уже магазинное средство Ордан. Он растянет рост ботвы во времени, и клубни от этого станут гораздо крупнее.

Время сбора урожая также играет огромную роль. Выкапывать клубни нужно не ранее чем через пару недель после того, как вы увидели, что ботва стала ложиться на землю.