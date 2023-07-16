Поставьте йод в теплицу, и ваши посадки будут здоровыми и крепкими

13:59 2023-07-16

Дачники с опытом хорошо знают, как аптечный йод способен помочь росту и развитию тепличных культур.

Речь даже не идет об удобрении йодом. Хватит и того, что вы поставите йодные пузырьки без крышечек в теплице.

Йодные испарения уберегут растения от грибка и улучшат их вкус. Пузырьки нужно просто повесить по углам в теплице, и по мере испарения заменять их на новые.

Четырех стандартных пузырьков хватит на шесть квадратных метров теплицы. Особенно хорошо повлияет йод на ускорение созревания  помидоров и последующей сохранности урожая.

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