Поставьте йод в теплицу, и ваши посадки будут здоровыми и крепкими

Речь даже не идет об удобрении йодом. Хватит и того, что вы поставите йодные пузырьки без крышечек в теплице.

Йодные испарения уберегут растения от грибка и улучшат их вкус. Пузырьки нужно просто повесить по углам в теплице, и по мере испарения заменять их на новые.

Четырех стандартных пузырьков хватит на шесть квадратных метров теплицы. Особенно хорошо повлияет йод на ускорение созревания помидоров и последующей сохранности урожая.